В Харьковской области рассказали, что наёмники из Польши стреляли в людей
Харьков, Украина, 14 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Зачистку на территории Харьковской области проводили наёмники из Польши, кидавшие гранаты и стрелявшие в мирных жителей. Об этом 14 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на жителя региона.
По словам мужчины, который пожелал из соображений безопасности остаться анонимным, после группировки Вооружённых сил (ВС) РФ в населённом пункте появились польские наёмники.
«Начали кричать: «Курва, иди сюда». Я понял, что это поляки. Я услышал хлопок от гранаты… И в итоге я — на мотоцикл и начал убегать, и по мне начали стрелять с автоматов», — сказал он.
При этом мужчина утончил, что, когда он оторвался от преследовавших его наёмников из Польши, он сразу свалился с мотоцикла, так как одна из пуль попала ему в ногу, перебив кость.
Также житель Харьковской области отметил, что после этого он встретил по дороге солдат, которые его остановили.
«Это были русские. Они меня где-то с полкилометра несли на автоматах. Большой им человеческий поклон. Если бы не они, я не знаю, я бы там, наверное, завернулся», — заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка.