Харьков, Украина, 14 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Зачистку на территории Харьковской области проводили наёмники из Польши, кидавшие гранаты и стрелявшие в мирных жителей. Об этом 14 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на жителя региона.

Александр Дейнека. Наемник интервентов (фрагмент). 1931

По словам мужчины, который пожелал из соображений безопасности остаться анонимным, после группировки Вооружённых сил (ВС) РФ в населённом пункте появились польские наёмники.

«Начали кричать: «Курва, иди сюда». Я понял, что это поляки. Я услышал хлопок от гранаты… И в итоге я — на мотоцикл и начал убегать, и по мне начали стрелять с автоматов», — сказал он.

При этом мужчина утончил, что, когда он оторвался от преследовавших его наёмников из Польши, он сразу свалился с мотоцикла, так как одна из пуль попала ему в ногу, перебив кость.

Также житель Харьковской области отметил, что после этого он встретил по дороге солдат, которые его остановили.

«Это были русские. Они меня где-то с полкилометра несли на автоматах. Большой им человеческий поклон. Если бы не они, я не знаю, я бы там, наверное, завернулся», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка.