Санкт-Петербург, 14 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. После рассмотрения Штабом по вопросам проведения частичной мобилизации на территории Санкт-Петербурга поступивших от граждан жалоб домой вернулись 37 ранее мобилизованных петербуржцев, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобилизованный с близким человеком

По его словам, штаб по вопросам проведения частичной мобилизации продолжает обрабатывать обращения, которые поступают на страницу губернатора Санкт-Петербурга, на горячую линию 122 и через другие источники.

«Домой отправились 37 человек», — заметил чиновник, уточнив, что в штабе также разбираются с мобилизацией 46-летнего капитана запаса, сотрудника управляющей компании аэропорта «Пулково» Сергея Мартынова, о чем стало известной широкой общественности накануне днем.

«Наша команда разбирается в ситуации. Выяснилось, что бронь у офицера на момент призыва не была оформлена в соответствии с действующим законодательством», — уточнил Пиотровский.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в суды Петербурга было подано 14 административных исков к городскому военкомату по вопросам ошибочной мобилизации горожан. При этом один из исков — от офицера запаса, который требует сменить ему воинскую должность с минометчика на артиллериста, в соответствии с военно-учетной специальностью.