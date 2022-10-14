Астана, 14 октября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл короткие разговоры с президентами Белоруссии и Казахстана. Об этом 14 октября сообщает РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Перед началом саммита глав государств СНГ президент РФ провёл два коротких разговора. До церемонии фотографирования он обменялся фразами с президентом Белоруссии Александром Лукашенко перед началом церемонии фотографирования. Общение с Касым-Жомартом Токаевым произошло в момент, когда лидеры государств уже стояли перед фотокамерами.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Астане начался саммит глав государств СНГ.