Вашингтон, 14 октября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Саудовская Аравия принудила другие страны ОПЕК+ к сокращению нефтедобычи, заявил Белый дом 13 октября, продолжая эскалацию словесной войны между двумя странами, как передает агентство Reuters.

Defense.gov Джон Кирби

Несколько членов ОПЕК — «более одного» — не соглашались с требованием Саудовской Аравии сократить добычу и были принуждены к голосованию, сказал журналистам представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Однако он не назвал этих несогласных.

Еще до принятия решения ОПЕК+ Соединенные Штаты представили Саудовской Аравии анализ, показывающий отсутствие рыночных оснований для снижения нефтедобычи, сказал Кирби в более раннем заявлении 13 октября, противореча утверждениям Эр-Рияда о том, что сокращение добычи имело «чисто экономические» причины.

Саудовское министерство иностранных дел возразило, что решение ОПЕК+ принималось на основе консенсуса, учитывало баланс спроса и предложения и было направлено на сдерживание волатильности рынка.

«Министерство иностранных дел Саудовской Аравии может пытаться выкрутиться или отмахнуться, но факты просты», — ответил на это Кирби.