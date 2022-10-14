Добирался под огнём противника к позициям наших бойцов — врач из Якутии
Якутск, 14 октября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Главный врач Оленекской ЦРБ, хирург Назар Петров вернулся со спецоперации в защиту Донбасса и рассказал, как помогал военнослужащим. Бойцов хорошо обеспечивали экипировкой, отметил он в интервью телеканалу «Якутия 24 «.
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Назар Петров также рассказал, что снабжали военнослужащих хорошо. Выдавали спальники, новую форму, разгрузочный жилет, хорошо кормили. Семьям бойцов муниципальные власти оказали посильную помощь ещё до частичной мобилизации и указа главы республики Айсена Николаева о поддержке семей резервистов и участников спецоперации.
Как сообщало ИА REGNUM, жителям Якутии, мобилизованным для участия в спецоперации в защиту Донбасса, выдадут всё необходимое, но сбор дополнительных предметов экипировки идёт, чтобы сделать жизнь военнослужащих более комфортной, заявил 13 октября на брифинге председатель общественной палаты республики Николай Бугаев.