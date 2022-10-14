Екатеринбург, 14 октября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Большинство мобилизованных из Свердловской области отправляются в Луганскую Народную республику для прохождения обучения. Об этом со ссылкой на свердловского омбудсмена по правам человека Татьяну Мерзлякову в своём телеграм-канале сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Мобилизованных отправляют в большом количестве в Луганскую область, но на учёбу, не на фронт», — цитирует Ахмедова словам свердловского омбудсмена по правам человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России началась частичная мобилизация. А 30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей договоры о возвращении этих территорий в состав Российской Федерации.