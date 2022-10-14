Москва, 14 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) обратился к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой дать возможность родственникам вместо мобилизованных обращаться в банки для оформления кредитных каникул.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Многие военные, участвующие в СВО, по понятным причинам не имеют реальной возможности подать заявление в банк для их оформления. Поэтому смолянки делают это вместо своих мужей. Банки отказывают им, указывая на то, что обратиться с заявлением должен непосредственно заёмщик. При этом, когда мобилизованные все-таки дозваниваются до банка сами, их личность пытаются установить по паспортным данным и кодовому слову. Конечно, «заветное» слово помнят немногие. И здесь люди попадают в безвыходную ситуацию», — отметил Леонов в своем телеграм-канале.

Парламентарий считает, что процедуру оформления кредитных каникул нужно упростить.

«Обратился к председателю Центрального банка России Эльвире Сахипзадовне Набиуллиной с просьбой рассмотреть возможность упрощения процедуры оформления кредитных каникул и предоставить право членам семей мобилизованных обращаться с заявлениями в банки, если сами военные это сделать не могут», — добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно закону о кредитных каникулах, право на льготу получают как участники специальной военной операции, так и члены их семей.