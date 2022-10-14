Москва, , 09:10 — REGNUM Режим ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлевается до 22 октября. Об этом 14 октября сообщает сайт Росавиации.

Самолет

На фоне специальной военной операции России на территории бывш. УССР Росавиация ввела и регулярно продлевает ограничения на полёты самолётов в 11 аэропортов юга и центральной части России.

Очередное решение установило ограничения на полёты до 22 октября. Пассажирам предлагается использовать другие виды транспорта или аэропорты других населённых пунктов.