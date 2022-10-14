Белгород, 14 октября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В результате обстрела киевских нацистов в Белгородском районе прогремел взрыв на складе боеприпасов. Об этом 14 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

ГУ МЧС РФ по Чеченской республике Взрыв

«В посёлке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация», — написал он в своём сообщении.

Также Гладков подчеркнул, что в результате взрыва никто не пострадал, и добавил, что местных жителей будут вывозить на безопасное расстояние.

«Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте», — заключил губернатор Белгородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что чем больше США вовлекаются в конфликт на территории б. УССР, тем выше риск спровоцировать столкновение ядерных держав.