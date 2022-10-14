Херсон, , 09:08 — REGNUM Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал лидеров западных стран интересоваться мнением своего народа, прежде чем выступать с заявлениями по конфликту на территории бывш. УССР.

Кирилл Стремоусов (сс) Зихварт Яровой

«Пусть они сначала поинтересуются мнения жителей своих стран, как они к этому относятся, а то выходит, что мнение целой страны берет на себя право выражать один человек и группа, оторванная от реальных интересов своего народа», — приводит слова Стремоусова РИА Новости.

Он выразил уверенность, что большая часть людей в западных странах не знает, зачем их странам нужны эти конфликты, а также потрясения и проблемы.