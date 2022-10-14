Лос-Анджелес, США, 14 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Кинокомпания Miramax работает над проектом сериала «Банды Нью-Йорка» (Gangs Of New York), в котором в качестве режиссёра выступит Мартин Скорсезе. Об этом 14 октября сообщает портал Deadline.

Siebbi Мартин Скорсезе

В основу шоу ляжет одноимённая книга писателя и журналиста Герберта Осбери, впервые опубликованная в 1927 году. Над сценарием сериала будет работать известный актёр, режиссёр и сценарист Бретт Леонард («Газонокосильщик», «Виртуозность», «Горец: Источник»). Пока подробностей о сюжете «Банд Нью-Йорка» нет, но редакция издания отмечает, что зрители увидят в кадре новых персонажей, которых не было в полнометражном фильме Скорсезе.

Напомним, картину «Банды Нью-Йорка» Мартин Скорсезе выпустил на экраны в 2002 году. В ней снялись Леонардо Ди Каприо, Камерон Диас, Лиам Нисон, Дэниел Дэй-Льюис и другие известные актёры. Фильм не очень успешно выступил в прокате, при бюджете $100 млн он собрал в США лишь $77,8 млн, а в мире — $193,7 млн.