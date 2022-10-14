Москва, , 09:07 — REGNUM В России создаётся роботизированный антидроновый комплекс. Об этом 14 октября сообщил основатель одного из предприятий — разработчиков проекта Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Дрон fill

Он отметил, что этот крупный проект предприятие реализует с крупным российским концерном.

«Речь идёт о модификации роботизированного антидронового комплекса «Антимайдан-Рубеж», — пояснил в беседе с РИА Новости Лобаев.

Его применение против малоразмерных дронов позволит сэкономить дорогостоящие ракеты, подчеркнул основатель Lobaev Arms.

«Мы исходим из того, что экономически крайне нецелесообразно применять дорогие ракеты стоимостью условно миллион против малых беспилотников и коптеров, цена которых — максимум 100 тысяч», — отметил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа в России приступили к созданию роботизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО). Как сообщил гендиректор предприятия-разработчика комплекта роботизации для данной РСЗО — ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») Владимир Пименов, техника сможет работать как с экипажем, так и в дистанционном режиме.

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