Пермь, 14 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В отношении жителя Пермского края, который пытался отправить в США и Канаду приборы ночного видения ПНВ-57, возбудили два уголовных дела, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Пермской таможни.

(сс) Tech. Sgt. Matt Hecht Прибор ночного видения

Пресекли незаконный вывоз ночных приборов для военной техники таможенники совместно с сотрудниками УФСБ. Приборы отправлялись в почтовой посылке. При этом пермяк использовал вымышленное имя отправителя, а в таможенной декларации указал, что отправляет «декоративное украшение интерьера».

Стоит отметить, продукцию военного назначения запрещено продавать физлицам, а также перемещать через границу Евразийского экономического союза. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы и до 1 млн рулей штрафа за незаконное перемещение через границу военной техники.