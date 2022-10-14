Москва, 14 октября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Чем больше США вовлекаются в конфликт на территории б. УССР, тем выше риск спровоцировать столкновение ядерных держав. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Чем больше США вовлекаются в поддержку киевского режима на поле боя, тем в большей мере они становятся стороной военного противостояния с Россией, а значит, рискуют спровоцировать прямое вооружённое столкновение крупнейших ядерных держав, чреватое катастрофическими последствиями», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что применение НАТО ядерного оружия на данный момент вряд ли будет необходимым.

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