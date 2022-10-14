Токио, 14 октября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Япония заявила протест Северной Корее в связи с очередным запуском баллистической ракеты, заявил глава японского оборонного ведомства Ясукадзу Хамада. Об этом сообщает Kyodo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Запуск в КНДР стал 27-м с начала года. По словам Хамады, протест Пхеньяну передан через японское посольство в Пекине.

Действия Пхеньяна «угрожают миру и безопасности Японии и международного сообщества», подчеркнул японский министр. Он отметил, что его ведомство собирает и анализирует информацию о запуске, не исключено, что ракет было несколько.

Как сообщало ИА REGNUM, с территории КНДР в ночь на 14 октября была запущена баллистическая ракета малой дальности в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, она пролетела 700 км, поднявшись в высшей точке траектории почти до 50 км, с наивысшей точкой около 50 км

Согласно данным министерства обороны Южной Кореи, ракета КНДР пролетела около 700 км с наивысшей точкой около 50 км, её скорость достигала шести Махов. Ракета упала предположительно в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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