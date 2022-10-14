Тбилиси, , 14:32 — REGNUM В только что открытом после долгой реставрации фонтане тбилисского парке Ваке током убило ребёнка, сообщает 13 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Реконструкция парка Ваке. Тбилиси. Февраль 2022 Tbilisi.gov.ge

13-летняя теннисистка Марита Мепаришвили играла вместе с одноклассниками у фонтана. Их мяч упал в воду. Двое мальчиков спустились за ним в фонтан, и один из них неожиданно потерял сознание. Мепаришвили, пытаясь ему помочь, тоже спустилась в воду и также потеряла сознание. Как выяснилось позже, их обоих ударило электрическим током. Пострадавшие были доставлены на скорой помощи в больницу. Девочка находилась в состоянии клинической смерти, и врачам так и не удалось запустить её сердце. В настоящее время врачи борются за жизнь второго подростка.

Примечательно, что фонтан был торжественно открыт всего лишь за несколько часов до трагедии вечером 12 октября в присутствии самого мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

По данным, опубликованным мэрией, восстановление малого каскада и круглого фонтана в парке Ваке обошлось в 6,5 млн. лари ($2,3 млн.). А в общей сложности проект реконструкции парка, включая работы по озеленению и инфраструктуре, стоил городской казне 33 млн. лари ($ 12 млн.).