Тбилиси, 14 октября 2022, 14:32 — REGNUM В только что открытом после долгой реставрации фонтане тбилисского парке Ваке током убило ребёнка, сообщает 13 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Реконструкция парка Ваке. Тбилиси. Февраль 2022
Реконструкция парка Ваке. Тбилиси. Февраль 2022
Tbilisi.gov.ge

13-летняя теннисистка Марита Мепаришвили играла вместе с одноклассниками у фонтана. Их мяч упал в воду. Двое мальчиков спустились за ним в фонтан, и один из них неожиданно потерял сознание. Мепаришвили, пытаясь ему помочь, тоже спустилась в воду и также потеряла сознание. Как выяснилось позже, их обоих ударило электрическим током. Пострадавшие были доставлены на скорой помощи в больницу. Девочка находилась в состоянии клинической смерти, и врачам так и не удалось запустить её сердце. В настоящее время врачи борются за жизнь второго подростка.

Примечательно, что фонтан был торжественно открыт всего лишь за несколько часов до трагедии вечером 12 октября в присутствии самого мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

По данным, опубликованным мэрией, восстановление малого каскада и круглого фонтана в парке Ваке обошлось в 6,5 млн. лари ($2,3 млн.). А в общей сложности проект реконструкции парка, включая работы по озеленению и инфраструктуре, стоил городской казне 33 млн. лари ($ 12 млн.).