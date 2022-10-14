Саратов, , 09:06 — REGNUM В Саратове по факту обнаружения тела 10-летней девочки с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным следствия, 13 октября в 18:40 (местное время) в квартире дома по улице Батавина родителями обнаружено тело 10-летней дочери с множественными ножевыми ранениями, а также со следами термического воздействия. Прибывшие медики констатировали смерть девочки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 43-летнюю жительницу Аткарского района признали виновной в убийстве малолетнего ребенка, совершенном с особой жестокостью и покушении на убийство двух малолетних лиц, совершенном с особой жестокостью.

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