Ереван, 14 октября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Обвинение Азербайджана ВС Армении в обстрелах позиций азербайджанской армии, является дезинформацией. Об этом 14 октября заявили в пресс-службы минобороны Армении.

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По данным армянского военного ведомства, прошлой ночью азербайджанские подразделения вели огонь из стрелкового оружия по позициям вооружённых сил (ВС) Армении, а с армянской стороны открыли ответный огонь.

«В то же время министерство обороны Азербайджана распространило дезинформацию, заявив, что подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее в минобороны Азербайджана обвинили ВС Армении в обстрелах прошлой ночью и заявили, что вели ответный огонь.