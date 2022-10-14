Петропавловск-Камчатский, 14 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной Войны, почётный житель Вилючинска Николай Сафонов выразил слова поддержки бойцам — участникам спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

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«Наша страна участвует в масштабном экзамене на выживание. Поэтому наши ребята самых разных возрастов не могут стоять в стороне, ведь это реальная жизнь. Те, кто сейчас участвуют в спецоперации, занимаются боевой работой, очень нужной не только для нашей страны, но и всего человечества. Они борются с нацизмом — это болезнь, которая разъедает человечество изнутри. И если она появилась у какого-то государства, её нужно уничтожить, чтобы она не распространилась по другим странам. Другого пути нет. Действие нацизма все мы видели на практике: уничтожение людей, закапывание их живьем в ямы и шахты и многое другое. И вот сейчас наши ребята, участвуя в специальной военной операции, борются с этой нечистью. Все мы уверены, что победа будет за нами!» — сказал Николай Сафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, о героизме и мужестве сержанта Сергея Верховода, которые он проявил в ходе спецоперации, рассказали 14 октября в Минобороны России.