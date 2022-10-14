Джакарта, 14 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Число жертв трагедии на футбольном стадионе в Маланге продолжает расти, сообщает CNN Indonesia.

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По состоянию на 13 октября в Индонезии выявили 754 жертв трагедии, раненых и погибших.

«Общее число жертв составляет 754 человека. Погибло 132 человека. Травмы средней тяжести получили 596 человек, тяжелые травмы получили 26 человек», — заявил глава управления здравоохранения округа Маланг в полицейском управлении.

В управлении отметили, что есть новые жертвы, которые обращаются за лечением. У большинства из них есть проблемы со здоровьем глаз.

Трагедия произошла 1 октября 2022 года после футбольного матча. Поначалу казалось, что болельщики спустились на поле в поисках игроков и официальных лиц. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. В результате зрители разбежались в панике. На сегодняшний день погибло 132 человека, двое из которых были полицейскими.