Хартум, , 08:54 — REGNUM Повстанческая группировка «Северное крыло Народно-освободительного движения Судана» (SPLM-N) передала суданскому правительству девять военнопленных, сообщил 13 октября на пресс-конференции генеральный секретарь организации Амар Амон.

Полицейские в Джубе (сс) Stein Ove Korneliussen

Посредником выступили власти соседнего Южного Судана. Пленных передали послу Судана в южносуданском городе Джуба Джамалу Малику.

Они были схвачены в сентябре в ходе боев в суданской провинции Южный Кордофан. Амон отметил, что пленных освободили по «гуманитарным соображениям».

В свою очередь суданский посол Джамал Малик отметил, что Хартум приветствует передачу пленных. Дипломат добавил, что освобожденные лица не являются военнослужащими Судана.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в суданской провинции Западный Дарфур произошли межэтнические столкновения, которые унесли жизни более ста человек.

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