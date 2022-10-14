Денвер, США, 14 октября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

DalStars9 Валерий Ничушкин

В составе «Калгари» шайбы забросили Бретт Ритчи, Диллон Дюбе, Расмус Андерссон, Тайлер Тоффоли и Элиас Линдхольм.

В составе «Колорадо» точными бросками отметились Боуэн Байрэм, Натан Маккиннон и российский форвард Валерий Ничушкин.

В следующем матче «Калгари» в гостях сыграет с «Эдмонтоном», «Колорадо» на выезде встретится с «Миннесотой».

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