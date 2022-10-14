Баку, , 08:51 — REGNUM Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией подверглись обстрелам в ночь на 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

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«Подразделения вооружённых сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Алибайрамлы Кельбаджарского района», — говорится в сообщении.

В минобороны заявили, что азербайджанские военнослужащие, которые оказались под обстрелом, приняли в соответствующие ответные меры.

Напомним, обострение на армяно-азербайджанской границе, когда 13 и 14 сентября там шли бои по разным направлениям, началось с серии обвинений, в которых Азербайджан обвинял Армению в обстрелах. Ереван каждый раз опровергал заявления Баку.

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