Брюссель, , 08:49 — REGNUM В июне почти половина стран Европейского союза увеличила импорт товаров из России. Об этом свидетельствуют данные национальных статистических служб.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

Значительнее всего закупку российских товаров нарастила Словения. Этот показатель по сравнению с маем вырос почти в два раза, сообщает РИА Новости. На втором месте оказалась Испания (на 69%), за ней следует Швеция (48%).

В числе государств, увеличивших импорт товаров из России, также Бельгия, Болгария, Дания, Польша, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия, Хорватия и Эстония.

При этом остальные четырнадцать стран Евросоюза сократили ввоз российских товаров. Лидером в этом списке стал Кипр (меньше на 92%).

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года мексиканские предприятия импортировали из России товаров на общую сумму $1,193 млрд. Только в июне 2022 года объем импорта российских товаров в Мексику составил $275 млн. Такие высокие показатели ранее фиксировались лишь в мае 2021 года — тогда мексиканские импортеры ввезли товары на общую сумму $283,9 млн.

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