Брюссель, 14 октября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В июне почти половина стран Европейского союза увеличила импорт товаров из России. Об этом свидетельствуют данные национальных статистических служб.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

Значительнее всего закупку российских товаров нарастила Словения. Этот показатель по сравнению с маем вырос почти в два раза, сообщает РИА Новости. На втором месте оказалась Испания (на 69%), за ней следует Швеция (48%).

В числе государств, увеличивших импорт товаров из России, также Бельгия, Болгария, Дания, Польша, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия, Хорватия и Эстония.

При этом остальные четырнадцать стран Евросоюза сократили ввоз российских товаров. Лидером в этом списке стал Кипр (меньше на 92%).

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года мексиканские предприятия импортировали из России товаров на общую сумму $1,193 млрд. Только в июне 2022 года объем импорта российских товаров в Мексику составил $275 млн. Такие высокие показатели ранее фиксировались лишь в мае 2021 года — тогда мексиканские импортеры ввезли товары на общую сумму $283,9 млн.

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