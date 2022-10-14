Грозный, 14 октября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Сын бывшего генерального прокурора, полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки — Артем Чайка назначен советником главы Чечни Рамзана Кадырова. Он будет отвечать за вопросы гуманитарного, социального и экономического плана. Об этом сообщил руководитель региона Рамзан Кадыров.

Пресс-служба международного конгресса промышленников и предпринимателей Артем Чайка

«Сегодня принял решение о назначении Артема Юрьевича Чайки советником главы Чеченской Республики по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам. В сферу задач Артема Юрьевича будет входить координация и непосредственное участие в деятельности общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности, в которых задействована Чеченская Республика», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Об Артеме Чайке известно, что он занимается бизнесом, входит в число соучредителей застройщика 3S Property Development. По данным Forbes, на 20 января 2022 года он являлся владельцем основного поставщика щебня для РЖД «ПНК-Урал» и контролировал Восточно-Сибирскую торгово-промышленную компанию — владельца одного из крупнейших соляных рудников в России.