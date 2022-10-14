Красноярск, , 08:49 — REGNUM В Красноярке во время концерта певца Ramil умерла 22-летняя девушка. Об этом 14 октября сообщает «Сибирское Агентство Новостей».

Свечи Андрей Репин © ИА REGNUM

Отмечается, что в какой-то момент зрительница почувствовала себя плохо. Знакомые вывели её из здания и по пути в больницу остановили машину скорой помощи, однако врачам в итоге не удалось спасти девушку. Как отметил портал StarHit, сначала Ramil опубликовал в своём телеграм-канале сообщения с комментариями по поводу произошедшего, но позже удалил эти посты. Причины смерти поклонницы Ramil пока неизвестны.

Напомним, в декабре 2020 года Ramil выпустил альбом «Сияй». Среди десяти треков этой пластинки особенной популярностью у российских слушателей пользуется композиция с одноимённым названием.