Екатеринбург, 14 октября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге из городского бюджета дополнительно выделят 20 млн рублей на нанесение дорожной разметки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

Владислав Фальшивомонетчик Троллейбус. Екатеринбург

В рамках программы развития системы общественного транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения на 2022–2026 годы Екатеринбург также получит 45 троллейбусов с удлинённым автономных ходом. Их приобретение обойдётся в 1,2 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закупку новых троллейбусов для Екатеринбурга софинансирует Министерство промышленности и торговли России. Министерство выделит на эти цели 1 млрд рублей.