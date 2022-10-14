Нью-Йорк, США, 14 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не должен был угрожать «мощным ответом» на якобы возможное применение Россией ядерного оружия на территории б. УССР. Так считают в ЕС, сообщил журналист газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман 13 октября в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Норман привёл комментарий высокопоставленного европейского чиновника. По его словам, из-за слов Борреля «остаётся лишь недоумевать».

«Он, не имея на то полномочий, высказался относительно вариантов [ответа], за которые он не отвечает, посредством возможностей, которыми он не располагает», — отметил представитель ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября Боррель на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге заявил, что ЕС, США и НАТО отреагируют в случае «ядерного нападения» на территорию б. УССР. Этот ответ, по его словам, не будет ядерным, но будет мощным, способным уничтожить российскую армию.

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