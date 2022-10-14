Москва, 14 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. О героизме и мужестве сержанта Сергея Верховода, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, сообщили 14 октября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что экипаж боевой машины реактивного артиллерийского взвода под командованием сержанта вёл огневую поддержку одного из подразделений батальонной тактической группы ВС РФ, наступающей на киевских боевиков.

Также указывается, что боевая машина Верховода с помощью его профессиональных навыков, своевременных и точных расчетов ударов по целям и умелой организации работы экипажа уничтожила резервы врага в составе двух БМП и до 20 нацистов.

«Грамотными действиями сержанта Сергея Верховода был обеспечен прорыв оборонительных позиций и продвижение поддерживаемого подразделения российских военнослужащих в глубь обороны противника», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине 96 участников специальной военной операции в защиту Донбасса уже прошли восстановительное лечение в областном реабилитационном центре.