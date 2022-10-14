Сеул, , 08:49 — REGNUM В сентябре 2022 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 707 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, занятость в Южной Корее растёт 19 месяцев подряд.

Известно, что на конец сентября текущего года в стране на рабочих местах трудились 28,38 млн человек.

Количество работающего населения в сфере оптовой и розничной торговли сократилось на 24 тыс. человек, в сфере финансов и страхования — на 24 тыс. человек.

С другой стороны, количество работающего населения в обрабатывающей промышленности, напротив, увеличилось на 227 тыс., в сфере здравоохранения и социального обеспечения — на 117 тыс. человек, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 94 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 62,7%, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень занятости лиц от 15 до 64 лет вырос на 1,7%, до 68,9%.

Уровень безработицы сократился на 0,3% и составил 2,4%. Однако уровень безработицы в возрастной группе 15-29 лет, напротив, показатель вырос на 0,7%, до 6,1%.