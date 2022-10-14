Сеул, 14 октября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 707 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, занятость в Южной Корее растёт 19 месяцев подряд.

Известно, что на конец сентября текущего года в стране на рабочих местах трудились 28,38 млн человек.

Количество работающего населения в сфере оптовой и розничной торговли сократилось на 24 тыс. человек, в сфере финансов и страхования — на 24 тыс. человек.

С другой стороны, количество работающего населения в обрабатывающей промышленности, напротив, увеличилось на 227 тыс., в сфере здравоохранения и социального обеспечения — на 117 тыс. человек, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 94 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 62,7%, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень занятости лиц от 15 до 64 лет вырос на 1,7%, до 68,9%.

Уровень безработицы сократился на 0,3% и составил 2,4%. Однако уровень безработицы в возрастной группе 15-29 лет, напротив, показатель вырос на 0,7%, до 6,1%.