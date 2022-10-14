Благовещенск, , 09:00 — REGNUM Детско-юношеская спортивная школа №1 в Благовещенске инициирует создание областной Федерации по водному поло. Бассейн объединения посетил старший тренер Федерации по спортивному резерву, ватерполист, трёхкратный чемпион СССР и четырёхкратный чемпион России, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР Дмитрий Апанасенко.

Водное поло Flying Cloud

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Инициирует получение аккредитации региональной федерации по водному поло руководство детско-юношеской спортшколы. По словам её директора Нелли Болдыревой, новый статус позволит получать методологическую и материальную помощь, даст возможность спортсменам из Приамурья участвовать в соревнованиях разного уровня по водному поло. Такая Федерация в регионе появится впервые, подчеркнула она.

Сейчас этим видом спорта в Благовещенске занимаются 30 детей. Они занимаются шесть раз в неделю и уже участвовали в соревнованиях в Хабаровске.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году мужская сборная России по водному поло одержала победу над сборной Франции в первом матче отборочного турнира к Олимпиаде в Токио. Встреча завершилась со счетом 13:12.