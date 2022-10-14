Барнаул, , 08:45 — REGNUM Еще 5,5 млн рублей выплачено жителям Алтайского края за уголь, приобретенный после 1 июня 2022 года, сообщает 14 октября минстрой региона.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала действия этой меры поддержки за компенсацией уже обратились больше 21 тысячи жителей края. Общая сумма средств, которая перечислена гражданам, составляет 16,6 млн рублей

Получить компенсацию можно и во время прохождения текущего отопительного периода. Для оформления заявки следует после покупки угля взять у поставщика документ об оплате, с которым нужно обратиться в местную администрацию или МФЦ района для написания заявления. Помимо чека об оплате понадобится удостоверение личности, правоустанавливающие документы на дом и реквизиты для перечисления денежных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2022 года сообщалось, что почти 7000 жителей Алтайского края уже обратились за компенсациями за купленный уголь.

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