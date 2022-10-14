Калуга, 14 октября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Калуге 13 октября были подписаны соглашения о сотрудничестве между областной организацией Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания и профсоюзами госучреждений Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужская область будет сотрудничать с профсоюзами госучреждений ДНР и ЛНР

Со стороны калужского региона подписи под документами поставила председатель Калужской областной организации профсоюза Светлана Матвеева, со стороны ЛНР — председатель профсоюза работников госучреждений Луганской Народной республики Константин Стрельченко, ДНР — председатель профсоюза работников госучреждений Донецкой Народной республики Лариса Колесник. По оценке представителей профсоюзов, подписание соглашений — это не только возможность уточнения позиций по различным вопросам, но и получение информации из первых рук, искренняя заинтересованность и участие в работе коллег.

«Сделан ответственный юридический шаг — интеграция в Российское правовое пространство. Начинаем, как всегда, с авангарда — с профсоюзов. Именно поэтому сегодняшний юридический шаг — подписание соглашений — будет хорошим стартом, хорошим началом той созидательной работе, на которую мы все с вами настроены», — заяви министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин.

В тот же день были также подписаны соглашения между профсоюзами работников госучреждений Брянской, Ивановской областей и Чувашской Республикой.