Южно-Сахалинск, 14 октября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. На Сахалине 96 участников специальной военной операции в защиту Донбасса уже прошли восстановительное лечение в областном реабилитационном центре, сообщили в ходе прямой линии 14 октября губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

https://www.volgograd.ru Реабилитация пациентов

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Реабилитация военнослужащих проводится на Сахалине с 1 сентября. В настоящее время восстановительное лечение проходит 41 человек.

«Работает бригада, состоящая из врачей ЛФК, физиотерапевта, травматолога-ортопеда, психолога. Мы открыты к тому, чтобы помогать военному госпиталю», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, долгожданную экипировку и оборудование для бойцов, которые будут участвовать в спецоперации в защиту Донбасса, получили в Еврейской автономной области. Военнослужащим отправят 44 комплекта полевого снаряжения, 25 радиостанций, разгрузочные жилеты, портативные зарядные станции и кровоостанавливающие жгуты.