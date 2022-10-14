Казань, 14 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей установили в Татарии для детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Анна Алябьева ИА REGNUM Все мы отражаемся в детях

В документе говорится, что выплата в размере 20 тыс. рублей предоставляется на каждого несовершеннолетнего ребенка жителя Татарии, призванного в рамках частичной мобилизации. Выплата не учитывается при определении размера материальной обеспеченности на право получения соцпомощи и других мер поддержки.

Документ вступает в силу с 22 сентября 2022 года. Средства выделены из резервного фонда правительства РТ.

Ранее ИА REGNUM передавало, в конце августа в Татарии утвердили единовременную денежную выплату членам семей военнослужащих органов Федеральной службы безопасности, погибших в результате выполнения задачи по охране госграницы РФ на участках, примыкающих к зоне специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик и б. УССР.

Читайте также: В Татарии увеличили выплаты добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер»

А также: В Казани определили меры поддержки семей мобилизованных