Сент-Пол, США, , 08:43 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:3.

Артемий Панарин Сидик из ПТУ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Дубль оформил форвард Крис Крайдер. Также отличились Адам Фокс, Филип Хитил, Винсент Трочек и Каапо Какко.

В составе «Миннесоты» точными бросками отметились Матс Цуккарелло и Мэтт Болди, сделавший дубль. Российский форвард Кирилл Капризов отдал один голевой пас.

В следующем матче «Рейнджерс» в гостях сыграет с «Виннипегом», «Миннесота» на своей площадке примет «Лос-Анджелес».

Читайте также: Форвард «Питтсбурга» Малкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ