Иркутск, , 08:40 — REGNUM В соответствии с законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным в начале октября 2022 года, Фонд микрокредитования Иркутской области предоставляет кредитные каникулы заемщикам на весь период участия в СВО плюс 30 дней. По действующим на дату обращения займам замораживаются штрафы и пени, информирует правительство региона.

Мобилизация Правительство Приангарья

«Кредитные каникулы защитникам страны и членам их семей сегодня предоставляют не только банковские организации, но и региональные институты развития бизнеса, призванные поддерживать предпринимателей. Сегодня такая поддержка выходит на первый план. Очень важно, чтобы предприятия продолжали свою деятельность, вносили вклад в экономику региона и страны», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщила директор Фонда микрокредитования Иркутской области Ольга Мосина, в ФМК уже поступили обращения от организаций сфер производства и строительства, работники которых были мобилизованы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее банки Приангарья подготовили инструкции о кредитных каникулах для мобилизованных: в начале октября были приняты изменения в законодательство, согласно которым мобилизованные граждане и члены их семей могут оформить кредитные каникулы

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