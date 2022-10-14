Вашингтон, , 08:40 — REGNUM В ходе боевых действий на территории российских республик Донбасса погиб ещё один воевавший на стороне нацистского киевского режима наёмник из США. Об этом 13 октября сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные американского Госдепа.

Гробы U.S. Army

Отмечается, что во внешнеполитическом ведомстве США отказались предоставлять данные о погибшем и подробности его смерти «из интересов защиты частной информации семьи», уточнив, что поддерживают контакт с его семьей, оказывая ей всю необходимую помощь.

При этом издание Washington Post со ссылкой на семью погибшего указало, что в республиках Донбасса погиб 34-летний бывший пехотинец Дейн Патридж из штата Айдахо, который умер 11 октября от полученных 3 октября в ходе танковой атаки Вооружённых сил России под Северодонецком ранений.

Также уточняется, что Патридж проходил службу в американской армии в 2007–2009 годах в Ираке и у него сталось пятеро детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что долгожданную экипировку и оборудование для бойцов, которые будут участвовать в спецоперации в защиту Донбасса, получили в Еврейской автономной области.