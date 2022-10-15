Москва, , 08:37 — REGNUM 15 октября отмечается Всемирный день борьбы против рака молочной железы. С 1993 году октябрь является месяцем борьбы против рака груди по инициативе Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ рак молочной железы — один из самых распространенных видов онкологических заболеваний. На его долю приходится 21% установленных диагнозов рака. Согласно мировой статистике им болеет каждая восьмая женщина на планете. В России ежегодно регистрируют около 70 000 новых случаев, 75% которых приходится на женщин старше 50 лет.

«Рак молочной железы — самое частое онкологическое заболевание у женщин и одно из самых частых среди людей обоих полов. В России встречается чаще, чем рак легкого и рак прямой кишки. Риску развития рака молочной железы больше подвержены люди с избыточной массой тела, курящие, злоупотребляющие алкоголем. Среди значимых факторов риска — поздние первые роды, отсутствие грудного вскармливания, раннее начало менструации, использование гормональных контрацептивов и гормонзаместительной терапии в период менопаузы. Но главный фактор риска — возраст. Чаще всего женщины заболевают около 60-ти. Именно поэтому онкологи рекомендуют всем, кто достиг 40 лет, один раз в два года проходить маммографию. Благодаря такому скринингу мы можем обнаружить рак молочной железы на самых ранних стадиях. Вероятность излечения в этом случае превышает 95%» — подчеркивает заведующий отделом онкомаммологии, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Александр Петровский.

В преддверии этой важной даты АНО «Национальные приоритеты» и Минздрав России проводят под эгидой нацпроекта «Здравоохранение» серию мероприятий и акций, направленных на повышение осведомленности в отношении рака молочной железы. В частности, запускается креативная кампания, основная цель которой — научить девушек проводить самостоятельное обследование молочной железы. Кампания задействует различные форматы коммуникаций — сюжеты на телевидении, статьи в средствах массовой информации, проекты в интернете и размещение наружной рекламы в регионах. В 2021 году охват кампании, посвященной самодиагностике молочной железы составил более 12 млнв СМИ и более 16 млн в социальных сетях.

«Задача кампании — не только привлечь внимание к проблеме, но и предоставить женщинам простой и понятный инструмент для регулярной самодиагностики. Несколько простых шагов помогут обнаружить заболевание на ранней стадии, а своевременное лечение в 90% случаев приводит к выздоровлению» — отметила генеральный директорАНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Волонтеры-медики в течение месяца борьбы с раком молочной железы организовывают просветительские лектории и мастер-классы для женщин по самодиагностике новообразований груди. Цель мероприятий — повышение уровня информированности взрослого населения страны о причинах развития рака молочной железы, его профилактике, своевременной диагностике и основах лечения.

Также продолжаются выезды в рамках Всероссийского проекта по профилактикеи диагностике онкологических заболеваний «Рак боится смелых, убедись, что ты здоров!», Региональные врачи онкологи и волонтеры-медики выезжают в трудовые коллективы, где проводят проверку здоровья для раннего выявления онкологии и просветительские мероприятия по самодиагностике онкологических заболеваний, в том числе, рака молочной железы.