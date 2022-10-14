Хабаровск, , 08:38 — REGNUM Власти Хабаровского края и Белоруссии продолжают укреплять сотрудничество — в столице региона 14 октября прошёл бизнес-форум «Республика Беларусь-Хабаровский край. Перспективы сотрудничества».

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«Более 130 представителей бизнеса, общественных и предпринимательских объединений, органов исполнительной власти обсудили перспективы сотрудничества, рассказали о потенциале и возможностях различных сфер деятельности, а также поделились опытом ведения бизнеса и планами развития.

Совещание по вопросам развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества Хабаровского края и Республики Беларусь прошло в первый день визита белорусской делегации. Стороны обговорили вопросы параллельного импорта, импортозамещения и логистики в условиях санкционного давления.

В сфере агропромышленного комплекса стороны договорились об обмене опытом в области животноводства и растениеводства.

Десять белорусских и 40 компаний Хабаровского края представили друг другу свои возможности, наметили пути партнерства. Совместно было проведено около 70 переговоров по вопросам поставок продукции машиностроения, шинной отрасли, спецтехники, продовольствия и мебели», — написал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, МВФ ухудшил прогноз для белорусской экономики. Фонд прогнозирует падение на 7% по итогу 2022 года.