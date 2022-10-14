Салехард, 14 октября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске дорожники были вынуждены заасфальтировать двор с проплешиной — вокруг брошенного автомобиля Mercedes. Об этом сообщается в паблике «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

vk.com/nojabrsk112 Скриншот поста из группы «Подслушано Ноябрьск»

Участники группы сообщают, что автомобиль сломан и стоит во дворе уже несколько лет. Его владелец давно уехал в Тюмень.

Жители Ноябрьска предлагают дорожникам решить вопрос с брошенным автомобилем через ГИБДД или горадминистрацию. А то «в итоге получится, как мем из интернета».