Кишинёв, 14 октября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии (НКЧС) ужесточила положения закона о свободе собраний, касающиеся проведения протестных акций. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба правительства республики.

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«В рабочие дни запрещено проводить митинги с перекрытием полос движения, транспортных артерий или путей доступа и эвакуации в общественные учреждения», — говорится в сообщении.

В выходные дни перекрывать дороги и пути доступа разрешается, но не дольше, чем на четыре часа. Отмечается, что данное решение было принято для обеспечения общественного порядка.

Кроме того, сообщается, что правоохранители получают право удалять с акции тех, кто нарушает общественный порядок, призывает к войне или агрессии, подстрекает к дискриминации. Если организатор акции не реагирует на такие действия, то полиция выводит «подстрекателей» без его присутствия и без представителя местных властей, следящего за мероприятием.

Если в полиции почитают нарушение серьёзным, то они могут потребовать от организаторов завершить акцию.

Напомним, в Кишинёве с 18 сентября идёт бессрочная акция протеста, организованная партией «Шор». Протестующие требуют досрочных президентских и парламентских выборов. Первое время их палаточный городок перекрывал проспект в центре города. 10 октября полиция снесла те палатки, которые были на проезжей части.