пос. Маркова, , 08:37 — REGNUM В рабочем посёлке Маркова Иркутского района началось проектирование поликлиники, сообщает минздрав региона.

Поликлиника Yarregion.ru

Строительство медучреждения на 350 посещений в смену планируется в 2024–2025 годах в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Поликлиника будет обслуживать и взрослое, и детское население при условии разделения потоков. Правительство Иркутской области ведет серьезную и планомерную работу по улучшению доступности и качества оказания медицинской помощи жителям как городов, так и сельской местности», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В новой поликлинике предусмотрено консультативно-диагностическое отделение, отделения профилактики, функциональной диагностики, физиотерапии, терапии, стоматологии, лучевой диагностики и другие. Кроме того, медико-техническое задание предусматривает наличие конференц-зала для проведения консилиумов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области до конца 2022 года, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональному проекту модернизации первичного звена, для медучреждений региона будет приобретено 52 единицы оборудования, в том числе — операционные столы, эндоскопические стойки с набором инструментов для лапароскопических операций, аппараты ИВЛ и многое другое.

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