Багдад, 14 октября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Парламент Ирака избрал новым президентом страны 78-летнего Абдулу Латифа Рашида, сообщает агентство INA.

James (Jim) Gordon Зал заседаний иракского парламента

В пользу его пользу отдали свои голоса 160 депутатов. За его оппонента — Бархама Салеха — проголосовали 99 парламентариев.

С 2003 по 2010 годы Абдул Латиф Рашид возглавлял министерство водных ресурсов Ирака, а с 2010 года он работал старшим советником иракского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Ирака от Демократической партии Курдистана Ахмед Ребер снялся с выборов незадолго до голосования в парламенте.