Питтсбург, США, 14 октября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Michael Miller Евгений Малкин

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу. Также отличились форварды Сидни Кросби, Джейсон Цукер, Джейк Гюнцель, Брайан Раст, Каспери Капанен.

В составе «Аризоны» дубль оформил нападающий Ник Ритчи.

В следующем матче «Питтсбург» дома сыграет с «Тампой», «Аризона» на выезде сыграет с «Бостоном».

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