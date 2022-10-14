Вашингтон, 14 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Компания SpaceX уведомила министерство обороны США о том, что больше не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на территории б. УССР. Об этом со ссылкой на текст письма директора Starlink сообщила телекомпания CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник обнаружения

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«Мы не в состоянии далее предоставлять [Киеву] терминалы Starlink или оплачивать работу существующих терминалов в течение неопределённого времени», — указано в сообщении, датированном 8 сентября.

Отмечается, что на сегодняшний день Киев получил около 20 тыс. спутниковых станций Starlink. По словам создателя SpaceX Илона Маска, это обошлось компании в $80 млн, а к концу года расходы превысят $100 млн.

Как следует из письма, почти 85% станций на территории б. УССР были оплачены — как минимум частично — такими странами, как Великобритания, США и Польша. Зарубежные страны также оплатили примерно 30% стоимости подключения к спутниковому интернету Starlink, который обходится $4,5 тыс. в месяц. Оставшиеся 70% суммы покрыла сама SpaceX.

Теперь Starlink просит Пентагон взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов компании, Так, до конца текущего года министерству обороны США придётся выделить более 120 миллионов долларов, а в течение следующих 12 месяцев — ещё 400 миллионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября министр цифровой трансформации киевского режима Михаил Федоров сообщил, что правительство Польши передало Киеву 150 терминалов спутниковой связи Starlink. По его словам, оборудование уже доставлено в Харьковскую область.

Напомним, систему спутниковой связи Starlink боевики ВСУ активно используют для координации своих действий и управления войсками. Несколько дней назад в Киеве заявили о масштабном и продолжительном сбое в работе Starlink на территории бывшей УССР. Причины нарушения работы Starlink до сих пор точно не установлены.

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