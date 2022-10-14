Москва, 14 октября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Дубай сбежал из-за ранее объявленной в России частичной мобилизации бывший миллиардер Сергей Полонский, несмотря на долг в размере 225 млн рублей. Об этом 14 октября сообщает телеграм-канал Mash.

ThePixelman Самолеты

«Экс-миллиардер Сергей Полонский сбежал от мобилизации в Дубай, несмотря на долг в 225 миллионов рублей. До этого он убеждал бывших любовниц отдать ему права на своих четырёх детей и пытался незаконно перейти границу Латвии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Полонский ранее был девелопером и одним из самых богатых в России людей, а также жителем Камбоджи, имеющим в этой стране собственный остров. Однако затем финансовый кризис, тюрьмы и суды ухудшили его благосостояние, и он стал бизнес-коучем.

При этом отмечается, что, когда была объявлена частичная мобилизация, экс-миллиардер решил сбежать, так как ранее служил в Воздушно-десантных войсках. Вначале Полонский пытался убедить матерей своих четырёх детей оформить на него опекунство для получения отсрочки, однако, так как он не платил алиментов, все женщины ему отказали.

Кроме того, добавляется, что затем Полонский попытался перейти пешком границу с Латвией, а когда его там не приняли — улетел в ОАЭ, несмотря на долг у ФССП в размере 225 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свердловского губернатора призывают ввести на уровне региона дополнительные меры поддержки мобилизованных и членов их семей.