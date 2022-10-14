Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск оказался под следствием федеральных властей США, сообщает агентство Reuters.

Илон Маск Daniel Oberhaus

Причиной интереса следствия стала сделка о покупке социальной сети Twitter. Компания несколько месяцев назад направила запрос адвокатам Маска с просьбой о предоставлении его переписки с федеральными властями, однако юристы до сих пор этого не сделали. В результате пришлось действовать через суд.

Инвестор Twitter Джузеппе Пампена подал в иск, обвинив Илона Маска в манипулировании ценами акций соцсети.